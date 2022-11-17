CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye’nin temel sorunlarını 5 yılda çözeceğiz”

Kilis’te esnaf ziyareti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara seslenerek, Türkiye’nin en temel sorunlarını 5 yılda çözeceklerini söyledi.

Bir dizi toplantıya katılmak için Kilis’e gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak kısa bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en temel sorunlarını 5 yılda çözeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Benim bu konuda uzun uzun konuşmaya niyetim yok. Uzun uzun kalmaya da niyetim yok. 5 yılda Türkiye’nin en temel sorunlarını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz. Biz barışı, huzuru ve beraber yaşamayı istiyoruz” dedi.

"Suriyeli sığınmacılar kendi iradesi ile gidecekler"

Kılıçdaroğlu, "Son 10 yılda Suriye’de yaşanan sorunların Kilis’e ciddi yansımaları var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Sorunlar; akıl, bilim, bilgi ve birikim ile çözülür. Kavga ederek sorunu çözmüş değil, büyütmüş olursunuz. Herkesin sorunsuz bir şekilde kazanmasını istiyoruz. Suriyeli sığınmacılar kendi özgür iradeleri ile ülkelerine gidecekler. Burada soruyoruz kendilerine; ’Barış olsun, huzur olsun, gideriz’ diyorlar. Biz huzuru ve barışı sağlayacağız” diye konuştu.