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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
Politika 05.02.2022, 16:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."