CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de havuz açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Havuz İzmir’in açılışını gerçekleştirdi.

Tamamlanan projelerin açılışını yapmak üzere İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova’daki Aşık Veysel Parkı içinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu Havuz İzmir’in açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşık 16 milyon liralık yatırımla tamamladıkları Havuz İzmir’in açılışının pandemi nedeniyle geciktiğini söyleyen ise “Havuz İzmir; yüzme, sualtı ragbisi, sutopu ve triatlon müsabakalarına ev sahipliği yapacak ve her yaştan İzmirliye hizmet verecek. Yarı olimpik yüzme havuzumuz, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda engelli ve doğa dostu bir yapı olarak inşa edildi. Büyükşehir Belediyemizin İzmir’e kazandırdığı bu havuz sayesinde, profesyonel şekilde yüzme sporuyla ilgilenen çocuk ve gençlerimizin ihtiyacı karşılanacak. Burası aynı zamanda, yüzme bilmeyenlere eğitim verilen bir tesis olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapmadığı törende, Soyer’in konuşmasının ardından kesilen kurdele ile Havuz İzmir’in açılışı gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle havuzu dolaştı.