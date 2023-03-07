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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum"
Politika 07.03.2023, 14:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum"
- "Tüm yaşanmışlıkları arkamızda bırakarak bu kürsüye veda etmek pek kolay olmuyor"
- "Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum"
- "Evladım Ekrem İmamoğlu ve dostum Mansur Yavaş"