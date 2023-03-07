CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum"

- "Tüm yaşanmışlıkları arkamızda bırakarak bu kürsüye veda etmek pek kolay olmuyor"

- "Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum"

- "Evladım Ekrem İmamoğlu ve dostum Mansur Yavaş"