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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz skandala imza attı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair skandal açıklamalarda bulundu.
Politika 28.09.2020, 08:57
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan'a yapılan saldırı ve Türkiye'nin bu saldırı karşısındaki tutumu hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki dostluğu sindiremeyen CHP'li Başkan Yardımdıcısı "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." açıklamasını yaptı.
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