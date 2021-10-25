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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: “Hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye’nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok” dedi.

Politika 25.10.2021, 16:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: “Hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye’nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bugün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Salıcı 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok” dedi.

“Ağır tarihi sorumluluğu da gözeterek bir karar vereceğiz”

Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oylanacak olan Irak ve Suriye tezkereleri hakkında konuşan Oğuz Kaan Salıcı, “Ortada 2 yıllık bir tezkere var. Tezkere neden 2 yıllık arkadaşlar? 2 yıl sonra Türkiye’de başka bir siyasi iktidar olacak. O siyasi iktidarın ve yeni oluşacak meclisin iradesine ipotek koyma çabası olarak görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz. 3 buçuk milyon Suriyeli ülkemize geldi. Bu 3 buçuk milyon sığınmacı Türkiye’de bazen çok ağır koşullarda yaşadılar bazen de bizim yurttaşlarımızın ağır sorunlarla karşılaşmasına neden oldular. Adalet ve Kalkınma Partililerinin üzerinde hem bizim insanlarımızın yaşamış olduğu sorunların hem Suriyelilerin yaşamış oldukları sorunların vebali var. Bizim tarihi bir sorumlulukla, ortada bir İdlip meselesi varken, Türkiye’nin yeniden 3 buçuk sığınmacı akını ile karşılaşması tehlikesi varken ve Adalet ve Kalınma Partisinin bir bu sorunu çözmeye dair bir yol haritası yokken daha önceki eleştirilerimizle birlikte, İdlip konusundaki bu ağır tarihi sorumluluğu da gözeterek bir karar vereceğiz” dedi.

“Hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok”

10 büyükelçinin yaptığı Osman Kavala açıklamasını değerlendiren Salıcı, “Türkiye’nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok" diye konuştu.

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