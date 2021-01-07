CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç’a “kulak çekme” tepkisi

Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un “Bunları uyarmak için, kulaklarını çekmek için buradayız” sözlerine AK Parti cephesinden tepki geldi.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremden sonra bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol koordinesinde 30 milletvekili kente geldi. Çeşitli incelemede bulunan heyetin başındaki Öztunç, bir yerde miting otobüsünde yaptığı konuşmada, “Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi? Hak mı böyle bir hak olur mu? Bunun için mi var devlet? Hepiniz, çoğunuz büyük bir çoğunluğunuz büyük bir kısmınız gittiniz AK Parti’ye oy verdiniz bunun için mi oy verdiniz? Hayır. Bunları uyarmak için kulaklarını çekmek için bugün buradayız. Başka bir derdimiz yok” ifadelerini kullanması tepkiye neden oldu.

İlk tepki belediye başkanından

Bunun üzerine AK Parti cephesinde ilk tepki Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan geldi. Şerifoğulları, sosyal medyadan Öztunç’u etiketleyerek, "Elazığ halkı merttir, yiğittir. Yapılan iyilikleri asla unutmaz, hele ki zor zamanında dağ gibi arkasında duran devletinin ve kendi evlatlarının kulağını başkasına çektirmez. Elazığlının kulağını çekmek kimsenin haddine değil” dedi.

Ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da tartışmaya dahil olarak, “Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç ile ilgili paylaşımı gerçeği yansıtmamaktadır, algı yaratma çabasını da kendisine yakıştıramadım” diyerek Şerifoğulları’nın algı oluşturduğunu iddia etti ve bunun üzerine Şerifoğulları da Ali Öztunç’un tartışmaya yol açan sözlerini içeren videoyu paylaşarak, “Algı oluşturmak sizin işiniz, hizmet yapmak bizim işimiz. Söylediğinizde samimi olsaydınız anında müdahale ederdiniz. Tabi Elazığlı olmayanın bunu anlaması imkansız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ali Öztunç’un “Ya konuşmamı dinlememişsiniz yada dinlediğinizi anlamıyorsunuz. Elazığlılardan oy alıp onlara hizmet etmeyenleri uyarmak, mecazi olarak da kulaklarını çekmek muhalefetin görevidir. Çarpıtma ile gerçeği kapatamazsınız. Sadece trollerinizi kandırırsınız” demesi üzerine başta AK Parti Elazığ milletvekilleri de olmak üzere il teşkilatı ve birçok kişi haddini bil’ hashtagi ile sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“Haddinizi bileceksiniz”

AK Parti cephesinden Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ had bildirme yeri değil. Had bilme yeridir. Hiç kimse Elazığlıların kulağını çekmeye cüret edemez. Önce haddinizi bileceksiniz. Biz buradayız buyurun bir deneyin de görelim” paylaşımını yaptı.

Milletvekili Zülfü Tolga Ağar da, “Elazığ’dayım neredeyseniz siz misafirsiniz zahmet etmeyin ben geleyim deneyin kulağımı çekmeyi bir senedir bu şehirde devlet millet el ele çalışanlar hastalıklarını saklamaya çalışarak evleri yetiştirmeye çalışıyor zor günde gelmedin şimdi bugün bu ne terbiyesizlik” diyerek Öztunç’a tepki gösterdi.

Milletvekili Sermin Balık ise, “Siz önce teşkilatlarınızdaki tacizcilerinizin, tecavüzcülerinizin, terörist cenazelerine katılan vekillerinizin, deprem bölgesine kayak takımları ile gelen belediye başkanınızın, sırtını hain terör örgütü PKK’ya dayayan ittifak ortaklarınızın kulağını çekin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elazığ 26. Dönem Milletvekili Ejder Açıkkapı da Öztunç’un özür dilemesi gerektiğini söyleyen bir paylaşım yaparak, “Edepliler edebinden susar, edepsiz kendinden zanneder, Elazığ’ımıza gelip kulak çekmek senin haddine mi? Bu bir hadsizliktir, utanmazlıktır, sokak soytarılığıdır. Bu hadsizliği mecaz olarak geçiştirmeye çalışma ve Elazığlılardan özür dile” dedi.

“Kimlerin sizin kulağınızı çektiğini bizler çok iyi biliyoruz”

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da paylaşımında, “Halkın sesine kulak vermiyorsunuz, bizleri kulak çekmekle tehdit ediyorsunuz. Seçimlerde kimlere destek verdiğinizi, kimlerin sizin kulağınızı çektiğini bizler çok iyi biliyoruz. Elazığ’da olduğunu unutma” sözlerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç ise, “Elazığ’ı ziyarete gelen CHP’li vekillere buradan sesleniyoruz eğer bir kulak çekme ihtiyacı duyuyorsanız gidin kendi partinizdeki tacizci ve tecavüzcülerin kulağını çekin” diye tepki gösterdi. Sosyal medyada başlayan kulak çekme tartışmasına birçok kişi de katıldı.