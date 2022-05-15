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CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

CHP'li Seyit Torun, "Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanımız olarak görevine devam edecektir" açıklamasında bulundu. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili konuştu ve görevine devam edeceğini açıkladı.

Politika 15.05.2022, 10:16
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

CHP'nin geleneksel hale getirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın 9’uncusu Mersin’de gerçekleştiriliyor. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Seçer, "Umut ediyorum; Mersin’in sıcak güneşi buradan tüm Türkiye’ye büyük bir umut olarak yansıyacaktır” dedi.

"HER GÜN FARKLI GÜNDEM"
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye’nin olağanüstü günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı bir gündemle karşılaştığını kaydederken, "Gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul’daydık. Gerçekten bu iktidar 31 Mart-23 Haziran seçimlerini hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak, hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar."dedi.

 "GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"
CHP'nin Kaftancıoğlu'yala ilgili kararını da açıklayan Torun, şöyle devam etti:

"Sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar ama bu ceberut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir"

"BU BEDELİ HEP BERABER AĞIR ÖDEDİK"
İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri ziyarete de değinen Torun, “İstanbul’da Genel Başkanımızın başkanlığında SADAT’ı ziyaretimiz de oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin, devletin emniyet birimleri var. Her türlü hem dış güvenliği sağlayacak hem iç güvenliği sağlayacak askeri var, polisi var, istihbaratı var ama siz kendinize özgü ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyorsunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler ama bu bedeli bu millet ağır ödedi. Hep beraber ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu yapının da ortaya çıkmasını demokratik hukuk devletine yakışır bir şekilde takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"BAŞKANLARIMIZ GÜZEL HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİYOR"
Karşılarına çıkan olumsuzluklara rağmen CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyen Torun, şöyle devam etti:

“Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen, İller Bankası’nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen, bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek, öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadan, kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız."

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