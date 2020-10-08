CHP'den DEVA Partisi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayırlı olsun' dileklerini iletmek istemesi yönünde gerçekleştiği tahmin edilen ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

KAPIDA KARŞILADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezin girişinde karşıladı. Saat 11.00'de başlayan iki liderin görüşmesinde iç ve dış siyasetteki gelişmeler ele alındı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Görüşmenin ardından kamera karşısına geçerek basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİNİN CİDDİYE ALINACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Güncel siyasete dair açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mümin sabredendir" açıklamalarına ilişkin "Erdoğan'ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum" dedi.

"HÜKÜMETİN GÖREVİ NASİHAT DEĞİLDİR"

Ali Babacan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı açıklamaları için "Hükümetin görevi yüksek refah seviyes sunmaktır. Nasihat hükümetin görevi değildir" ifadelerini kullandı.

İKİ PARTİ ARASINDA İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sadece Ali Babacan'ı ziyaret ettik. Şu anda bir ittifak söz konusu değil ancak seçim haline girilirse o dönem ittifak gündeme gelir. DEVA ayrı biz ayrı partiyiz. İki partinin eğitime, sağlığa, ekonomiye bakış açısı farklı olabilir."

GATA BAŞHEKİMİ ALİ EDİZER'E İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu: "Devlette liyakat sistemi çok önemlidir. Şu anda Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın gündeminde liyakat değil yandaşlık var. Bu devletin saygınlığına da gölge düşürüyor. Kim getirdi, kim götürdü üç aşağı beş yukarı hepimizin yakından izlediği bir olay."

"MÜLAKAT SİSTEMİ KALDIRILMALI"

Ali Babacan: "Konu devlet yönetimiyse, üst düzey atamaysa burdaki kriterin sadece ehliyet ve liyakat olması lazım. Biz mülakat sisteminin tamamen kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Ehliyet ve liyakata dayanmayan bir kamu personel sisteminin ülkeyi her alanda çıkmaza götüreceği açık."

ADALET BAKANININ AYM AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin gündemi ne? Milyonlarca işsiz var. Bunların derdi AYM. Niçin? Gündem değiştirecekler. Getirsinler meclise bakalım. Bahçeli AYM ile uğraşacağına neden Uygur Türklerinin hakkını savunmuyor? Körü körüne bağlılık olmaz, deneme sınama yöntemiyle de devlet yönetilmez."

EKONOMİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ali Babacan: "Merkez Bankası 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 120 milyar dolarlık döviz müdahalesi var. Ne için? Kuru belirli seviyelerde tutmak için. Kur odaklı bir uygulama. Politika bile diyemiyorum adına. Günlük rastgele adımlardan bahsediyoruz. Paramızın değer kaybetmesi kötü yönetimin sonunda işin doğal akışında var. Tamamen çelişkilerle dolu tutarsız bir finans uygulamasından bahsediyoruz. Kurumlar itibarını kaybetmiş durumda. İşsizlik şu anda ülkenin 1 numaralı sorunu. Orta direk yıkılıyor. Bir ülkenin resmi rakamlarına güven olmaması felaket bir tablo. Güven olmayınca yatırım olmaz."

"VAKTİNDEN ÖNCE SEÇİM SÖZ KONUSU OLACAK"

Ali Babacan: "Er ya da geç vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak. Ara seçimin kuralları var. Hızlı bir şekilde kendi teşkilatlandırmamızı oluşturmaya çalışıyoruz."

MARAŞ'IN SAHİL KESİMİNİN AÇILMASI

Kemal Kılıçdaroğlu: "Maraş'ın tamamının açılması lazım. Neden sahili açıyorlar? Maraş'ın tamamını açacaklar, KKTC'nin tanınması için Türkiye'nin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım. Madem Katar ile dostsun, Katar KKTC'yi tanısın."

Ali Babacan: "KKTC, bizim son derece önem verdiğimiz, uluslararası camiada desteklediğimiz kardeş ülke. Ancak KKTC'nin daha çok ülke tarafından tanınması, Kıbrıs sorununa çözüm üretilmesi ancak itibarlı bir Türkiye ile mümkün. Şu andaki yönetimin genel yaklaşımı tamamen düşmanlıklar, taraflaşmaktan ibaret. Ben Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ettim, orada çözümsüzlüğün getirdiği harap olmuş bir tablo söz konusu."