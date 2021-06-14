CHP, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı krediler için araştırma önergesi verdi

"Ziraat Bankası’nın çiftçiye uygun koşullarda kredi vermesi gerekirken onun yerine bir medya kuruluşunun yandaş hale getirilmesi için kullanıldığını" belirten CHP’li Alpay Antmen konuyla ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

Antmen, 2018 yılında Demirören Holding’in, Doğan Medya’yı satın almak için 10 yıl taksitle ve düşük faizle Ziraat Bankası’ndan kredi aldığını belirterek “Ancak aradan geçen yıllara rağmen Demirören Holding’in çektiği krediyle ilgili gereken ödemeleri yapmadığı anlaşılmıştır. Ziraat Bankası’nın çiftçilerimize destek vermesi için ayrılmış önemli bir bütçesinin neden ve kimlerin talimatıyla medya satın alımı için kullanıldığının da topluma anlatılması gerekmektedir. Çünkü Ziraat Bankası’nın kredilerini ödeyemeyen üreticilerin traktör, ev hatta tarlalarına haciz işlemi uyguladığı ortada olan başka bir gerçekliktir” ifadelerini kullandı.

"Aynı yıl kamu bankalarının alacak oranı bir anda hızla arttı"

CHP’li vekil, önergesinde 8 Ocak 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği soru önergesinde kamu bankaları alacaklarını sorduğunu belirterek, “Demirören Holding'in Doğan Medya'yı aldığı yıl kamu bankalarının alacak oranının bir anda hızla artarak önce yüzde 40, sonra da yüzde 64 seviyesine geldiği ortaya çıkmıştır” dedi.

Önergesinde, Cumhurbaşkanlığına son 10 yılda Ziraat Bankası'ndan kredi alan şirketleri ve bu şirketlerin ne kadar geri ödeme yaptıklarını sorduğunu ifade eden Antmen, önergesinde yer alan soruların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından “Bizim alanımıza girmiyor” denilerek yanıtsız bırakıldığını söyleyen Alpay Antmen, “Oysa Ziraat Bankası 4 yıl önce Varlık Fonuna devredilmişti. Bu da kamu bankalarının Varlık Fonu’na geçirilmesinin gerçek nedeninin denetimden kaçmak ve vatandaşın paralarını salt iktidarın devamı için kullanıldığını ortaya çıkartmaktadır. Bu nedenle de Varlık Fonuna devredilen banka ve şirketlerin Sayıştay denetimine açılması gerekmektedir. Sayıştay Başkanlığı müfettişleri aracılığıyla da kamu bankalarından kimlerin ve hangi şirketlerin kredi çektiği ve bu kredileri ne tür koşullarda çektikleri ve geri ödeme süreçleri incelenmelidir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen, araştırma önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin şu ana kadar ne kadarını ödemiştir?

Faiz ödemesi yapılmış mıdır? Bu faiz tutarı şu anda ne kadardır?

Kredi borcu ödenmediyse icra ve takip işlemleri başlatılmış mıdır?

Bu soruların ve diğer konuların aydınlatması amacıyla; Doğan Medya’yı satın almak için 2018 yılında Ziraat Bankası’ndan 675 milyon dolar kredi alan ancak geçen süre zarfında kredi ödemesi yapmadığı ortaya çıkan Demirören Holding’in bu krediyi neden ödemediğinin araştırılması, halkın parasının hesabının sorularak gereken hukuki süreçlerin başlatılabilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.” (kaynak:patronlardunyasi.com)