CHP'de Ünal Çeviköz krizi: Hamzaçebi'den Çeviköz'e Kapalı Maraş tepkisi

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, cuma günü Amerikan Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun “Türkiye’nin 2021’de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış” başlıklı online panelinde konuştu.

Panel yöneticisinin, “Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği” sorusuna karşılık Çeviköz, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” dedi. CHP milletvekili ayrıca, S-400’lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, bu olmazsa “CHP’nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini” söyledi. Bu sözler siyasette ‘mandacılığı savunma’ şeklinde eleştirilere yol açtı.

"DEMOKRASİ ABD PAZARINDA SATILAN BİR MAL DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Sayın Çeviköz Amerika’dan demokrasi dileniyor. Yazıktır, günahtır, bu milletle dalga geçmeyin. Size oy veren milyonlarca CHP’li seçmeninize de haksızlık yapmayın. Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir. Demokrasi bu milletin bedel ödeyerek, bu milletin kanlarıyla sıvanarak, milletin içselleştirdiği bir yönetim tarzıdır. Demokrasiyi bu millet 27 Mayıs’ta şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehadetiyle bedelini ödeyerek gerçekleştirmiştir” dedi.

"TÜRKİYE’YE SAYGISIZLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. Bunun adı, ithalat demokrasisidir. S-400’leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye’nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir” diye konuştu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çeviköz’ün sözlerinin Türkiye’ye büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

CHP’DEN DE TEPKİ VAR

Çeviköz’e bir tepki de partisinin İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’den geldi. Hamzaçebi sosyal medyada, “Kapalı Maraş’ın açılması olumlu bir karardır. Türkiye’nin demokrasi için yeterli tecrübesi vardır. Bunun için yabancılardan çağrı beklemek zuldür” dedi.

CHP’Lİ VEKİL: AKDENİZ’DE GERİLİMİN KAYNAĞI YUNANİSTAN

NATO Parlamenterler Meclisi’nde Türkiye’yi hedef alan konuşma yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiyotopulos’a TBMM NATOPA heyeti üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer “Gerilimin asıl sorumlusu Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal eden, Yunanistan ve Rumlardır. Asıl provokasyon adaları silahlandırmaktır” dedi.