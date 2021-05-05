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CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti

25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. "Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar" diyen Usluer'in 2018 yılındaki olağanüstü kurultay tartışmalarından dolayı istifa ettiği iddia edildi.

Politika 05.05.2021, 13:52
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti

25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Usluer, "KAMUOYUNA DUYURU Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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