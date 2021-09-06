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CHP, Bolu Belediye Başkanını Disiplin Kuruluna sevk etti

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, “Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna, uyarılması talebiyle gönderilmesine karar verildi” dedi.

Politika 06.09.2021, 19:31
CHP, Bolu Belediye Başkanını Disiplin Kuruluna sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlenen MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztrak yaptığı açıklamada Bolu Belediye Başkanının Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, CHP Erzurum İl Başkanının ise istifasının alındığını söyledi.

“Bolu Belediye Başkanı, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi”
Öztrak, "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisinin hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemizde mümkün değil. Kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna, uyarılması talebiyle sevkine MYK'da oy birliği ile karar verdik” dedi.

“Erzurum İl Başkanının istifası alınmıştır”
Hakkında taciz iddiaları olan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz için de açıklamada bulunan Öztrak, “CHP'de bu tür iddiaların üstü kapatılmaz. Kol kırılır yen içinde kalır denmez. Taciz asla kabul edilemez. Erzurum İl Başkanının istifası alınmıştır. Bunun dışında süreç yargıda işleyecektir. Hukuk ne diyorsa o olacaktır” diye konuştu.

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