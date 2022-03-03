banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''

CHP Antalya İl Başkanı’nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması

Antalya’da yayın yapan bir televizyon programına canlı yayın konuğu olan CHP İl Başkanının yaptığı kontenjan paylaşımı açıklaması sosyal medyada TT oldu. İl Başkanı Büyükşehir Belediyesine alınacak 655 kişiyle ilgili program yapımcısının "Sizin kaç kontenjanınız var?" sorusuna, "Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti’nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" cevabını verdi. İl Başkanının sözleri sosyal medyada kısa sürede TT oldu.

Politika 03.03.2022, 00:05
CHP Antalya İl Başkanı’nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması

Antalya’da yayın yapan bir televizyon programına canlı yayın konuğu olan CHP İl Başkanının yaptığı kontenjan paylaşımı açıklaması sosyal medyada TT oldu. İl Başkanı Büyükşehir Belediyesine alınacak 655 kişiyle ilgili program yapımcısının "Sizin kaç kontenjanınız var?" sorusuna, "Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti’nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" cevabını verdi. İl Başkanının sözleri sosyal medyada kısa sürede TT oldu.

Antalya’dan yayın yapan Kanal V Televizyonunda “Yüksek Tansiyon” isimli programda Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu’nun canlı yayın konuğu olan CHP Antalya İl Başkanı’nın yaptığı kontenjan paylaşımı tartışmaya sebep oldu. Belediyeye personel alımının konuşulduğu anlarda program yapımcısı Ali Buldu’nun Başkan Nuri Cengiz arasında yaşanan diyalog da Ali Buldu, personel alımıyla ilgili “Benden daha fazla adam alacaksın, senden alamayacağım” sözleri üzerine Nuri Cengiz, “Burada aslında sıkıntı şu, benden adam alıp almamak değil, şu anda Büyükşehir belediyemiz, 655 kişilik bir ilan çıktı. Yedinci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yok, emekli olan, istifa eden ya da vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara, 2021 yılında boşalan kadro 655 kişi o da demek ki onda da İŞKUR’da ilana çıkıyorsun, o da taşeron zaten, başvuru ne kadar biliyor musunuz? 20 binin üzerinde, düşünün yani” dedi. Ali Buldu’nun "Sizin kaç tane kontenjanınız var” sorusu üzerine Cengiz, “Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti’nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok” cevabını verdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18