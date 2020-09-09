CHP, 97. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kılıçddaroğlu ve CHP heyeti, ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım temellerini 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nde attığınız, 9 Eylül 1923’te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayi Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97’nci kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile 2. yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi işaret ettiğiniz musır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız millettin olana dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu devriminin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarımıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir’deki İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret ederek, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.