Cezayir Devlet Başkanı Tebboune, Fransa’daki Uluslararası Libya Konferansı’na katılmayacak

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune’nin Fransa’da 12 Kasım’da düzenlenecek olan Uluslararası Libya Konferansı’na katılmayacağı bildirildi.

Fransa ve Cezayir arasındaki gerginlik Fransa’nın başkenti Paris’te 12 Kasım’da düzenlenecek olan Uluslararası Libya Konferansı’na da yansıdı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramazan Lamamra yaptığı açıklamada, Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune’nin Fransa’daki Uluslararası Libya Konferansı’na katılmayacağını belirterek, konferans için bir temsilci görevlendireceğini açıkladı.

Lamamra, Cezayir’in konferansa katılmasına karar verildiğini ancak Devlet Başkanı düzeyinde olmadığını belirterek, “Cezayir’in Libyalı kardeşlerinin yanında etkin bir rol oynamasına, Libya davasında istenen barışçıl ve demokratik çözüme olan bağlılığına rağmen koşullar (Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune’nin) konferansa kişisel olarak katılması için yeterli değil” dedi.

Fransa ve Cezayir arasında diplomatik kriz

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz eylül ayının sonlarından bu yana devam ediyor. Fransa’nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak nitelendirdiği karara tepki göstermişti. Cezayir tarihinin Fransa’ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron’un "Fransız sömürgesi önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris’teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud’u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa’ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki göstermişti. Macron daha sonra Fransa ve Cezayir arasındaki gerginliği hafifletmek için diyalog çağrısında bulunmuştu.