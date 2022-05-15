Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye’yi ziyaret edecek

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine üzerine, 15-17 Mayıs arasında Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tebbun’un başkanlığında 16 Mayıs’ta Ankara’da icra edilecek.

İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yıldönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.