Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusu yaptı

Cezayir, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomi birliği BRICS’e katılmak için resmi olarak başvuruda bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ortaklıklar Özel Temsilcisi Leyla Zarruki, ülkesinin BRICS ekonomi birliğine üyelik için gerekli tüm işlemleri tamamladığını ve resmi başvuru yaptığını açıkladı.

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune temmuz ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS’e katılmayı düşündüğünü ve Cezayir’in üyelik kriterlerini büyük ölçüde karşıladığını söylemişti. Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi Valerian Shuvaev de Moskova’nın Cezayir’in birliğe katılmasına bir itirazı olmadığını ifade etmişti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Eylül ayında yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin bir şekilde BRICS’e katılmaya ilgi duyduğunu belirterek, BRICS’in yeni üyeleri kabul etmek için bir çalışma yaptığını kaydetmişti.

Dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını oluşturan BRICS ülkelerine Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, gibi ülkelerin de katılması bekleniyor.