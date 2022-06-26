Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yönelik iddialara yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin darp edilmesi iddialarına ilişkin, üzerinde yasak madde ele geçirilen hükümlülerden E.A.’nın görevli personele mukavemet gösterdiği ve fiziki müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin darp edilmesine ilişkin yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamaya göre, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 24 Haziran’da kapsamlı şekilde yapılan aramada bazı hükümlülerin üzerine ceza infaz kurumunda bulundurulması yasak olan madde ele geçirildi.

Aramalar kapsamında hükümlü E.A., görevli personele mukavemet göstererek fiziki müdahalede bulundu ve aramalara engel olmaya çalıştı.

Hükümlülerin üzerinden çıkan maddeler nedeniyle adli ve idare yönden soruşturma başlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ceza infaz kurumlarında tüm iş ve işlemler işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışıyla yürütülmektedir. Gerçeklikten tamamen uzak ve kötü niyetli söz konusu haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.”