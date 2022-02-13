Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HPD’li Gergerlioğlu’nun iddialarını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Hatay T Tipi Cezaevi buzhaneye dönmüş. Yemekler kalitesiz” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “25 ton LNG’nin tedarik edildiği yerleşkede odalar bilimsel verilere göre en uygun oda sıcaklığında tutulmaktadır. Günlük ortalama 2.300 kg/kalori hesabına göre yeterli, kaliteli, besin değeri yüksek ve zengin çeşitliliğe sahip besin verilmektedir” açıklamasını yaptı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Hatay T Tipi Cezaevi buzhaneye dönmüş. Yemekler kalitesiz” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yakıt olarak LNG kullanıldığı belirtilerek, “Haftada toplam 25 ton LNG’nin tedarik edildiği yerleşkede odalar bilimsel verilere göre en uygun oda sıcaklığında tutulmaktadır. Bölgenin coğrafi konumunda yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle birçok hükümlü ve tutuklunun gündüz saatlerinde kısa kollu giysiler tercih ettiği anlaşılmaktadır” denildi.

Söz konusu kurumda Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen kalori esasına göre günlük ortalama 2 bin 300 kilogram/kalori hesabına göre yeterli, kaliteli, besin değeri yüksek ve zengin çeşitliliğe sahip besin verildiği kaydedildi. Açıklamada söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olduğuna vurgu yapılarak, iddiaların gerçek dışı olduğu aktarıldı.