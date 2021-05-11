banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin’e destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilgi ekranlarını Filistin’e destek içeren mesajlarla kapladı.

Politika 11.05.2021, 18:10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin’e destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilgi ekranlarını Filistin’e destek içeren mesajlarla kapladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumlar önünde bulunan bilgi ekranları Filistin’e destek veren sloganlarla kaplandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü önü, Bakanlığın ana binası ve İlbank Macunköy Sosyal Tesisler’de yer alan bilgi ekranlarında "Yalnız Değilsin Mescid-i Aksa" mesajı yer aldı.
Yorumlar (0)
16°
açık