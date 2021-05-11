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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin’e destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilgi ekranlarını Filistin’e destek içeren mesajlarla kapladı.
Politika 11.05.2021, 18:10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilgi ekranlarını Filistin’e destek içeren mesajlarla kapladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumlar önünde bulunan bilgi ekranları Filistin’e destek veren sloganlarla kaplandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü önü, Bakanlığın ana binası ve İlbank Macunköy Sosyal Tesisler’de yer alan bilgi ekranlarında "Yalnız Değilsin Mescid-i Aksa" mesajı yer aldı.