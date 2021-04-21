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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak’a geldi.

Politika 21.04.2021, 12:53
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak’a geldi.

Sabah saatlerinde Ankara’dan uçakla Zonguldak’a hareket eden Bakan Murat Kurum’u Zonguldak Havalimanı’nda Vali Mustafa Tutulmaz karşıladı.

Bakan Kurum ardından Zonguldak Valiliği’ne hareket etti. Protokol tarafından karşılanan Bakan Kurum Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Kurum valilik makamında ziyaretini sürdürüyor.
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