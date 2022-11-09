Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan giyim yardımı iddialarına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık personeline yapılan promosyon ödemesine ilişkin bir gazetede çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık personeline yapılan promosyon ödemelerine ilişkin bir gazetede çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Giyim yardımıyla ilgili yalan habere ’belge’ diye gösterilen kağıtla devam ederek algı oluşturmak isteyenlere cevabımızdır. Giyim yardımı alabilecek personel listesi usul ve esaslara göre tüm bakanlık personelindeki unvanları kapsamaktadır. Ama giyim yardımı alanlar listesinde kimlerin giyim yardımı aldığı açıklıkla görülmektedir. Kendilerine tavsiyemiz kaynaklarından o listeyi temin etmeleridir. Zira bakan, bakan yardımcıları tek bir kuruş giyim yardımı almamıştır. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, tüm bilgi belgeler yüce Türk yargısıyla paylaşılacaktır” denildi.