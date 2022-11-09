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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle 7/24 esasıyla çalışarak 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamlamıştır."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle 7/24 esasıyla çalışarak 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamlamıştır."
Politika 09.11.2022, 10:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle 7/24 esasıyla çalışarak 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamlamıştır."