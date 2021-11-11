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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: “Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız."
Politika 11.11.2021, 10:35
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız."