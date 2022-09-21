Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak."