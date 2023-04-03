Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir’de
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, BİR DİZİ ZİYARET ÇERÇEVESİNDE BALIKESİR'DE TEMASLARDA BULUNDU.
Politika 03.04.2023, 16:35
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret çerçevesinde Balıkesir’de temaslarda bulundu. Valilik binasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile bir araya gelen Bakan Kurum, Balıkesir ile ilgili brifing aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti. Bakan Kurum’u Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran karşıladı. Bakan Kurum, Balıkesir Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı.