Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katılarak Gölbaşı için yeni müjdeler verdi. İlçe sınırları içinde ikinci millet bahçesini yıl içinde tamamlayacaklarını belirten Bakan Kurum, “Ankara’mızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu projesini kazandıracağız.” dedi. Altındağ Belediye binasının yıkılarak yerine meydan yapılacağını ve yıl içinde Ankaralıların hizmetine sunulacağını bildiren Kurum, Gölbaşı için kurdukları ve hayata geçirmeyi planladıkları hayali de açıkladı