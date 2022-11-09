Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum.” İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü tamamladık. Yapacağımız rezerv konutlarla birlikte toplam 5 bin 61 konuttan bin 404’ünü teslim ettik. 3 bin 657 rezerv konutu yılsonuna kadar teslim edeceğiz”