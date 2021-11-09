Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Glasgow’da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 26’ncı Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesi kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamındaki 26’ncı Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesi’ne katıldı. Kurum zirve kapsamında, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw ile bir araya geldi. Görüşmede, UNFCCC ile UNCCD’nin etkileşim noktasının “arazi” olması nedeniyle arazi restorasyonunun önemi ele alındığı bildirildi.

Bakan Kurum, Thiaw ile görüşmesinin ardından Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leite ile bir araya geldi. Kurum daha sonra ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşerek, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yapılacak çalışmaları ele aldı.

Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Faleh Bin Nasser Al Thani ile bir araya gelen Bakan Kurum, ardından İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne Marie Trevelyan ile görüştü.