Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP’ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK’ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."