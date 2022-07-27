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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP’ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK’ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP’ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK’ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."
Politika 27.07.2022, 11:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP’ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK’ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."