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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi’ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi’ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar."

Politika 27.07.2022, 12:02
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi’ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi’ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar."

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