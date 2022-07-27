Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi’ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar."