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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Aliyev tarafından kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Politika 12.10.2021, 13:11
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Aliyev tarafından kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Murat Kurum’un Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği, Aliyev’in de teşekkür ederek Kurum’dan Erdoğan’a selamlarını iletmesini istediği belirtildi. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedilen görüşmede, Bakan Kurum’un Azerbaycan ziyaretinin, Azerbaycan ve Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Aliyev ve Kurum, Azerbaycan ile Türkiye arasında iş birliğinin perspektifleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca işgal döneminde Ermenilerin Azerbaycan’da çevreye verdiği büyük zararlar, ormanların toplu şekilde yok edilmesi ve kirlenen nehirler de ele alındı.

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