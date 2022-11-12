Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Kurum: “2035 yılına kadar tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Allah’ınız izniyle 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi program çerçevesinde geldiği Rize’de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Teşkilatı’nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Programın ardından yaptığı açıklamada 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depremine vurgu yapan Bakan Kurum, 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladıklarını ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye’nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, 250 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. Yine kentsel dönüşümün en önemli adımı olarak gördüğümüz sosyal konut üretiminde vatandaşımıza 1 milyon 170 bin sağlıklı, güvenli, depreme, afetlere dayanıklı yeni yuvalar inşa ettik. Ayrıca Marmara ve Düzce Depreminden sonra uygulamaya geçen yapı denetim sistemiyle 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimini tamamladık. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Allah’ınız izniyle 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız” dedi.

Rize’de devam eden projeler hakkında bilgi veren Kurum “Rize’mize milyarlarca liralık sayısız eser kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bir yandan millet bahçesi projelerimizle Rize’mizin güzelliğine güzellik katıyoruz diğer yandan doğal alanlarımızdaki dokuyu koruma altına alıyor; gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Yine bir yandan şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer yandan eski sanayi alanlarını da dönüştürüyoruz. Rize’mizde gelecek nesillere miras bırakacağımız, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuk seslerinin kuş cıvıltılarına karışacağı yeni millet bahçeleri kuruyor, Rize’nin yeşiline yeşil katıyoruz. TOKİ Başkanlığımızca şehrimize toplam büyüklüğü 391 bin metre kare olan 3 millet bahçesi kazandırıyoruz. Güneysu Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah Mart 2023’te vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İyidere Millet Bahçemizde de çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Rize Merkez’deki millet bahçemizin de proje çalışmalarına devam ediyoruz. Millet bahçelerimiz; bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, millet kıraathaneleriyle, botanik alanlarıyla, çeşit çeşit bitki ve ağaç türleriyle, piknik ve dinlence alanlarıyla, şehrimize çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

TOKİ eliyle Rize’ye yapılan yatırımın 3.2 milyar lirayı bulduğunu hatırlatan Kurum, “Rize’mizde bugüne kadar TOKİ eliyle güncel yatırım bedeli 3.2 milyar lira olan 2 bin 903 konut ile beraber 79 dükkan ve onlarca sosyal donatı alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine sahada güncel yatırım değeri toplam 5 milyar lira olan 1 bin 965 konut, 404 ofis, 240 dükkân, 50 köy evi, 4 çay alım merkezi, 2 millet bahçesi, 2 cami, otopark ve termal tesis ile konaklama birimlerinin yapımına devam ediyoruz” dedi.

2021 yılında yaşanan sel felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlar için hazırlanan evlerin de 2023 yılının şubat ayında teslim edileceğini sözlerine ekleyen Kurum “Rize’miz geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle, afetle karşı karşıya kalmıştı. İl genelinde meydana gelen sel felaketinin de yaralarını sarıyoruz. Tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel 50 ahırlı köy evi yapıyoruz. Bu evlerimizi de Şubat 2023’te vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Çayeli Büyükköy Mahallesinde 60, Merkez Muradiye Mahallesi’nde 40 olmak üzere 100 afet konutumuzun da yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu konutlarımızı da önümüzdeki yıl teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal konut projesi çerçevesinde kura çekimlerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum “Türkiye’nin 81 ilinde üretmeye başladığımız binlerce konut, konut arsası ve iş yerlerinin olduğu projemizle işçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz uygun ödeme koşullarıyla kira öder gibi ev sahibi olacaklar. 7 Kasım’da da Ardahan ve Şırnak illerimizde ilk kura çekimlerimizi başlattık. İnşallah tüm kura çekimlerimizi 5 ayda, en geç Mart 2023’te tamamlayacağız. 2 yıl içerisinde de tüm konutlarımızı tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii bu projemiz kapsamında Rize’mize 3 projede 1100 konut inşa edeceğiz. Güneysu’da 350, Merkez’de 673 ve yine Merkez Kendirli’de 77 konut yapacağız. Bunun yanı sıra yine Rize’mizde 300 konutluk imarlı arsamızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Doğu Karadeniz’in turizm cenneti Ayder’de süren Kentsel Dönüşüm hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, konaklama tesislerinin 2023 yılının ocak ayında tamamlanacağını hatırlatarak “Doğa harikası Ayder Yaylamızda yol ve altyapının tamamını İller Bankamızla yeniledik. Ayder Yenileme ve Koruma Projemiz kapsamında TOKİ Başkanlığımızca 1917 araçlık kapalı otoparkın yapımına devam ediyoruz. Yine termal tesisin, konaklama birimlerinin, Gelintülü Şelalesi Seyir Terasının yapımını da sürdürüyoruz. İnşallah kapalı otoparkımızı, termal tesisimizi, konaklama birimlerimizi tamamlayarak 2023’ün Ocak ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.