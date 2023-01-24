Çevre Kanunu ile ilgili değişiklik TBMM’de

Çevre Kanunu ile ilgili değişiklik TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti milletvekilleri, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre, 14 büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe belediyesi kanunundaki pürüzler gideriliyor. Kırsal alanda içme ve kullanma suyunun kullanımına ilişkin en düşük ücretin yüzde 25’i geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulanmasının devamını öngörüyor.