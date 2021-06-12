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Çengelköy’de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

Çengelköy’de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Politika 12.06.2021, 20:55
Çengelköy’de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

Çengelköy’de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldığı sırada Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
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