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Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi 6. tur toplantılarının son gün oturumları başladı

İsviçre’nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi 6. tur toplantılarının son gün oturumları, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in başkanlığında başladı.

Politika 22.10.2021, 15:01
Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi 6. tur toplantılarının son gün oturumları başladı

İsviçre’nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi 6. tur toplantılarının son gün oturumları, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in başkanlığında başladı.

Esad rejimi, Suriye muhalefet temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan yeni Suriye anayasa taslağının yazımından sorumlu tarafların yer aldığı Suriye Anayasa Komitesi 6. tur toplantıları, İsviçre’nin Cenevre kentinde sürüyor. 18 Ekim’de başlayan ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in başkanlığında devam eden 6. tur toplantılarının son gün oturumları başladı. Görüşmelerde, Suriye’de tüm tarafları kapsayacak yeni bir anayasa taslağının hazırlanması konusunda sunulan tüm teklifler masaya yatırılacak. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Pedersen’in bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cenevre’deki görüşmelerden çıkabilecek sonuçların Suriye’nin geleceğinde ne gibi roller oynayacağı, tarafların uzlaşması ve varılan uzlaşıya riayet etmelerine bağlı olacak.

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