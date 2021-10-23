Cenevre'de Suriye görüşmeleri 'tıkanma noktasına' geldi

Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun altıncı tur toplantıları, BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı.



İki oturum halinde düzenlenen son gün toplantılarının ardından Özel Temsilci Pedersen basın toplantısı düzenledi. Pedersen, hafta boyunca toplantılarda iniş ve çıkışlar olduğunu ifade etti. Hükümet delegasyonunun yeni bir metin sunmamaya karar verdiğini söyleye özel temsilci, son görüşmeleri "büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.



Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bir sonraki turunun ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Pedersen'den sonra basın toplantısı düzenleyen, muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra da bu şekilde yeni bir tura gidemeyeceklerini söyledi.