Son Dakika
Cenazede karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül selamlaştı
İsmet Uçma'nın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştıktan sonra namaz için saf tuttu.
Politika 12.10.2021, 15:47 12.10.2021, 15:55
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.
Merhum Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Uçma'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.
BİRBİRLERİNİ SELAMLADILAR
Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz öncesi Abdullah Gül ile de selamlaştı.