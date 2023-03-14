Son Dakika
Cem Uzan’dan millet ittifakına veryansın : Dünyada 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olan ülke yok
Genç Parti'nin kurucusu olan Cem Uzan, 6'lı masanın genel başkanlarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi kararını eleştirdi.
Politika 14.03.2023, 13:58
Gazeteci Şaban Sevinç'in yayınına katılan Uzan, 6'lı masayı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'm, 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan rejim dünyada yok. Türkiye bu tiyatroyu yaşadı. Bunu Meral Akşener yaşattı Türkiye'ye, Kılıçdaroğlu yaşattı. Kusura bakmasınlar, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir ülke yönetilmez. Bunu söyleyen aptaldır.
Cem Uzan, daha önce katıldığı bir yayında ise şöyle konuşmuştu:
7 tane cumhurbaşkanı yok. Ne yapacaksınız? 60 tane bakan mı yapacaksınız? İsterseniz 2 bin, 3 bin tane de milletvekili yapın. Böyle bir hokkabazlık yok.