"Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor, bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır." ifadesini kullanan Çelik, son günlerde artan oranda Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Ama burasını göç kampı gibi göstermek hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir durum. Türkiye bundan daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda da değil. Muhalefetten birilerinin de söylediği gibi bu para meselesi falan da değil. Ayrıca bu insanlara karşı faşizan bir dil de kullanılmaması gerekir. Bize yakışmaz. Dolayısıyla ne Türkiye'yi göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz ne bu insanları hedef gösteren faşizan dile müsaade ederiz ne de ben göçmenim diyerekten milletimize karşı saygısızlık yapanlara müsaade ederiz. " dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Ortada, marjinal yaklaşımların dışında insani bir durum vardır. Bu insani durum oluşmasın diye, bu insanlar ölmesin diye öncesinde 20 kilometre derinlikte bir alan oluşsun diye çok gayret edildi. Olmayınca namlu doğrultulmuş insanlar orada hayatlarını kaybetmesin diye Türkiye bu yükle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu süreci bu konudaki geleneklerimize, devlet tecrübemize, milletimizin asaletine, dünyaya verdiğimiz insanlık dersine uygun bir biçimde yürüteceğiz. Dünyanın ahlakını temsil eden bir çizgide duracağız. Şu ya da bu yönde bir takım marjinal yaklaşımlara teslim olmayacağız."

"Türkiye daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda değil"

Türkiye'nin daha fazla göç yükünü kaldıracak durumda olmadığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bundan fazla bir yük çekemez. Birtakım videolarla Türkiye'nin sınırları delik deşikmiş gibi gösteriliyor. Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir. İki taraflı istismara da müsaade etmeyeceğimiz bir tablo söz konusudur. Afganistan ya da dünyanın farklı yerlerindeki bahsettiğimiz siyasi gruplar, resmi ya da gayrı resmi siyasi gruplar, resmi ya da fiili gruplar.. Türkiye bunların hepsiyle görüşerek bir pozisyon alma şeklinde bir tecrübeye sahip."