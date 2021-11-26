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Çekya’nın yeni başbakanı pazar günü atanacak

Çekya’da bugün atanması beklenen yeni Başbakan Petr Fiala’nın pazar günü atanacağı bildirildi.

Politika 26.11.2021, 16:14
Çekya’nın yeni başbakanı pazar günü atanacak

Çekya’da bugün atanması beklenen yeni Başbakan Petr Fiala’nın pazar günü atanacağı bildirildi.

Çekya’da 8-9 Ekim’de yapılan genel seçimlerin galibi SPOLU (birlikte) ittifakının lideri ve Sivil Demokrat Parti’nin (ODS) Genel Başkanı Petr Fiala, pazar günü Devlet Başkanı Milos Zeman tarafından başbakan olarak atanacak. Daha önce açıklanan takvime göre Petr Fiala’nın bugün Başbakan olarak atanması gerekirken, Zeman’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle görüşme pazar gününe ertelendi. Başkanlık Ofisi Sözcüsü Jiri Ovcacek, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Görüşme pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Aralık ayı ortalarında hükümetin kurulması bekleniyor

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Petr Fiala’yı Başbakan olarak atadıktan sonra kendisine sunulacak olan yeni Bakanlar Kurulu üyeleri ile 2 hafta boyunca tek tek görüşecek. Başkan Zeman’ın uygun görmesi halinde Aralık ayı ortalarında yeni hükümetin kurulması bekleniyor.

Taburcu oldu, Covid-19’a yakalandı

Dün sabah saatlerinde 10 Ekim’den bu yana tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesi’nden (UVN) taburcu edilerek Lany’deki Başkanlık köşküne getirilen Zeman, korona virüse yakalanınca yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yakın zamanda üçüncü doz aşısını olan Zeman’ın semptomlarının olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

“Zaman acımasızdır. Hükümet derhal kurulmalı”

ODS Genel Başkanı Petr Fiala, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Zaman acımasızdır. Çekya büyük bir salgın krizinden geçiyor. Mevcut hükümetin bu konuda nasıl beceriksizce davrandığını görüyoruz. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olacak ve güven veren bir hükümetin olması gerekiyor. Bunu en kısa sürede başarmalıyız. Bunu kesinlikle Başkan’la konuşacağım. Başkan da bunu görmüş olmalı ki hasta olmasına rağmen bir an önce işlerin yürümesi için yeni bir randevu verdi. Bu çok sevindirici. Ülkenin kaybedecek tek bir günü bile yok” dedi.

Fiala kimdir?

1 Eylül 1964 tarihinde Brno’da doğan Petr Fiala, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları alanında Profesör unvanına sahip. 2004-2011 yılları arasında Çekya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Masaryk Üniversitesi’nde rektörlük görevini yürüten Fiala, 2012-2013 yılları arasında ise Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı.

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