Çekyalılar bağış toplayarak Ukrayna’ya tank aldı

Çekyalılar "Putin’e hediye" adı altında düzenlenen bağış kampanyasında toplanan parayla Ukrayna’ya T-72 tankı satın aldı.

Çekya’da bir grup geçtiğimiz Eylül ayı başında "Putin’e hediye" başlıklı bir bağış kampanyası düzenledi. Ukrayna ordusu için modernize edilmiş T-72 tankı satın alınması amaçlanan kampanya belirlenen hedefe ulaştı. 11 bin 288 bağışçının katıldığı kampanyada toplamda 33 milyon Çek Korunası (yaklaşık 1 milyon 300 bin euro) toplandı. Toplanan paranın söz konusu tankın satın alınması ve Çekya Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde Ukrayna’ya nakil masraflarını karşıladığı belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Perebyinis ise Çekya’nın sıradan insanların Ukrayna Savunma Bakanlığı için tank satın aldığı ilk ülke olduğu açıklamasında bulundu.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın organizatörleri ile bağışçılara teşekkür ederken, "Arkasında pek çok müttefikin olduğu Ukrayna’ya yardım etmek mutluluk" dedi. Cernochova paylaşımında bağışçıların 7 Ekim’de 70. yaşını kutlayacak Vladimir Putin’e uygun bir hediye satın aldıklarını söyledi.