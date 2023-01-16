Çekya’da seçim bağışı yoluyla eski Başbakan Babis’e tepki: ”Bu paralarla kendine bir omurga al çünkü omurgasızsın”

Çekya’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde ikinci tura sayılı günler kalırken, seçmenler seçim bağışı için gönderdikleri paraların açıklama kısmında eski Başbakan Andrej Babis’e tepki göstererek, “Bu paralarla kendine bir omurga al çünkü omurgasızsın” mesajını iletti.

Çekya’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde 8 adaydan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamamış, seçim yarışı ikinci tura kalmıştı. Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel ve eski Başbakan Andrej Babis arasında geçecek olan seçim yarışında, seçim kampanyası için bağış toplama süreci başladı.

Seçimin ikinci turuna kadar harcama zorunluluğu bulunulan ve üst limiti 10 milyon koruna (yaklaşık 416 bin euro ) olan bağış kapmayasında, bağışlar herkes tarafından görülebilen şeffaf hesaplara yollanıyor. Bağış kapmayasının başlaması ile Pavel çok kısa süre içinde 10 milyon kron toplarken, çok sayıda destek mesajı aldı.

Babis ise seçmenler tarafından yollanan binlerce 0,01 korunalık bağış ile tepkilerin ve hakaretlerin hedefi oldu. Yapılan bağışlarla birlikte gönderilen bazı mesajlarda, “Yalancı bir başkan istemiyoruz”, “Sen mızmız bir veletsin”, “Sen yalancısın”, “Sen hırsızsın”, “Sen başkan olacaksın ama cehennemde” ve ”Bu paralarla kendine bir omurga al çünkü omurgasızsın” ifadelerine yer verildi.

Çekya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 35,4 ile en yüksek oyu olan Pavel ile yüzde 34,99 oy alan Babis 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak ikinci tur seçimlerinde başkanlık için yarışacaklar.