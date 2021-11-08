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Çekya’da kurulan yeni meclis yemin etti

Çekya’da genel seçimler sonrası ilk kez toplanan temsilciler meclisinde sandalye hakkı kazanan milletvekilleri yemin etti. Meclis başkanının ise çarşamba günü seçilmesi planlanıyor.

Politika 08.11.2021, 18:27
Çekya’da kurulan yeni meclis yemin etti

Çekya’da genel seçimler sonrası ilk kez toplanan temsilciler meclisinde sandalye hakkı kazanan milletvekilleri yemin etti. Meclis başkanının ise çarşamba günü seçilmesi planlanıyor.

Çekya’da 8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sonrasında ilk kez toplanan temsilciler meclisi üyeleri yemin etti. Yeni meclis başkanının çarşamba günü seçilmesi planlanırken, meclise mevcut Başkan Radek Vondracek başkanlık etti. Parti ayrımı olmaksızın alfabetik sıraya göre oturan milletvekilleri sıraları geldiğinde yemin etmek için kürsüye çıkarken, 200 milletvekilinin 190’ı yemin ederek göreve başladı.

Meclis başkanlığına Marketa Pekarova Adamova’nın seçilmesi bekleniyor

Çarşamba günü yerel saatle 10.00’da toplanacak olan temsilciler meclisinde yapılacak gizli oylama ile yeni meclis başkanının seçilmesi bekleniyor. 200 sandalyeli mecliste 108 sandalyeye sahip olan yeni koalisyon hükümetinin adayı olan TOP 09 Partisi Genel Başkanı Marketa Pekarova Adamova’nın yeni meclis başkanı olması bekleniyor.

Çekya’da yapılan genel seçimlerde Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu SPOLU ittifakı, oyların yüzde 27,75’ini alarak birinci parti olmuştu. Çekya Başbakanı Andrej Babis’in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 27,17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisi’nin (STAN) oluşturduğu Pirati a Starostove ittifakı yüzde 15,57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) yüzde 9,58 oy alarak meclise girmeye hak kazanmıştı. Seçim sonuçlarına göre 200 sandalyeli mecliste SPOLU ittifakı 71, ANO 72, Pirati a Starostove ittifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

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