banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Çekya’da koalisyon hükümeti kuruluyor

Çekya’da gerçekleştirilen seçimler sonrasında 5 siyasi partiden oluşan 2 ittifakın koalisyon sözleşmesini imzalamasıyla hükümet kurma çalışmaları başladı.

Politika 08.11.2021, 14:37
Çekya’da koalisyon hükümeti kuruluyor

Çekya’da gerçekleştirilen seçimler sonrasında 5 siyasi partiden oluşan 2 ittifakın koalisyon sözleşmesini imzalamasıyla hükümet kurma çalışmaları başladı.

Çekya’da 8-9 Ekim’de düzenlenen genel seçimler sonrasında oyların yüzde 27,75’ini alarak 1. olan Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği’nden (KDU-CSL) oluşan SPOLU İttifakı ile oyların yüzde 15,57’sini alarak 3. olan Çekya Korsan Partisi (Piratska Strana) ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisinden (STAN) oluşan Pirati a Starostove ittifakı bugün bir araya geldi ve ön koalisyon sözleşmesini imzalayarak hükümet kurma çalışmalarını başlattı. Ön sözleşmeyi imzalayan Çekya Korsan Partisi (Piratska Strana) tüzüğü gereği bu kararı internet üzerinden üyelerine sunacak.

“Ülkeyi krizden çıkaracağız”

Sivil Demokrat Parti (ODS) Başkanı ve geleceğin Başbakanı Petr Fiala, "Kolay zamanların bizi beklemediğinin farkındayız. Hızlı ilerlemek ve cumhuriyeti sağlık, ekonomik ve değer krizinden çıkarmak gerekiyor. Ülkeyi krizden çıkaracağız.” dedi.

Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı olması beklenen Marketa Pekarova Adamova (TOP 09) ise “Ülkeye hükmetmeye değil, yönetmeye geliyoruz” derken Bağımsız Belediye Başkanları Partisi (STAN) Başkanı ve geleceğin İçişleri Bakanı Vit Rakusan ise "Zor bir zamanda geldiğimizin farkındayız" dedi.

Bakanlık sayısı 18’e yükselecek

Çekya’da yeni kurulacak hükümete 3 bakanlık daha eklenerek toplam bakanlık sayısı 18’e çıkartılacak. Yeni açılacak bakanlıklar Avrupa İşleri Bakanlığı, Mevzuat Bakanlığı ve Bilim ve Araştırma Bakanlığı olarak belirlendi. Koalisyon partileri bakanlık paylaşımlarını da yaptı, buna göre SPOLU İttifakı Başbakanlığın yanı sıra Maliye, Savunma, Çalışma, Ulaştırma, Sağlık, Adalet, Tarım, Çevre, Kültür, Bilim ve Araştırma ile İnovasyon Bakanlığı olmak üzere 11 bakanlığın sahibi olacak. Pirati a Starostove İttifakı ise İçişleri, Dışişleri, Sanayi, Eğitim, Yerel Kalkınma, Mevzuat ve Avrupa İşleri Bakanlığı olmak üzere 7 Bakanlığın sahibi olacak.

Devlet Başkanı Milo Zeman, Prag Merkez Askeri Hastanesinden (UVN) Cuma günü bir radyoya verdiği röportajda Fiala’nın Başbakan olarak atanmasında bir sorun olmayacağını duyurmuş ve Cumartesi günü de video konferans yoluyla Fiala ile yarım saat konuşmuştu.

“Hükümetimiz istifa konusunda tarihi bir rekora imza atacak”

Çekya Anayasasına göre, görevden ayrılan Andrej Babis hükümeti, Temsilciler Meclisi’nin açılış toplantısından sonra istifa edecek fakat, yeni bir hükümet kurulana kadar ise ülkeyi yönetmeye devam edecek. Konu ile açıklama yapan Başbakan Andrej Babis “Hükümetimiz istifa hızında ve Prag Kalesi’ne istifa tesliminde tarihi bir rekor kıracak" dedi.

Çekya’da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27,75’ini alarak 1. parti olmuştu. Çekya Başbakanı Andrej Babis’in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 27,17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisi’nin (STAN) oluşturduğu Pirati a Starostove İttifakı yüzde 15,57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) yüzde 9,58 oy alarak parlamentoya girme hakkı kazanmıştı. Bu sonuçla 200 sandalyeli mecliste, Spolu İttifakı 71, ANO 72, Pirati a Starostove İttifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6