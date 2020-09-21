Çekya Sağlık Bakanı’ndan Covid-19 istifası
ÇEKYA'DA KORONA VİRÜS SALGININDA ARTAN KORONA VAKALARINDA SERT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLAN SAĞLIK BAKANI ADAM WOJTECH GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ. ÇEKYA SAĞLIK BAKANI ADAM WOJTECH
Çekya’da korona virüs salgınında artan korona vakalarında sert eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Adam Wojtech görevinden istifa etti.
Çekya Sağlık Bakanı Adam Wojtech bu sabah düzenlediği basın toplantısında bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Wojtech istifasını "Covid-19 pandemi probleminin çözümünde alan kurmak" şeklinde açıkladı. Çekya’da son birkaç haftadır korona virüs vaka sayılarında artış görülürken, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkililerinin aldıkları önlemlerin korona virüsün yayılımını durdurmadığı gözlenmişti. Son olarak günlük tespit edilen vaka sayısının 3 bini geçtiği ülkede Sağlık Bakanı Adam Wojtech sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede 100 bin kişiye 216 vaka sayısı ile Avrupa ülkelerindeki nüfus-vaka sayısı oranı bakımından İspanya’nın ardından ikinci sıraya yükselmişti.
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