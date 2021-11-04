Çekya Devlet Başkanı Zeman, yoğun bakımdan çıkarıldı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 10 Ekim’de bilinci kapalı bir şekilde getirildiği Prag Merkez Askeri Hastanesinin (UVN) yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya alındı.

Çekya’da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 10 Ekim’de Lany’deki konutundan ambulansla alınarak Prag Merkez Askeri Hastanesine (UVN) getirilen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yoğun bakım servisinde yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. UVN Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Zeman 10 Ekim 2021’den beri hastanemizde tedavi görüyor. Bunun nedeni, gıda ve sıvı alımının kötüleşmesine neden olduğu bilinen bir kronik hastalığın bulunmasıydı. Başkan hastanemize geldiğinde şüphesiz yoğun bakımda tedavi görmeliydi. Kendisine uyguladığımız tedavi ve özel beslenme desteği ile bugün geldiğimiz noktada Başkan Zeman’ı rehabilitasyon bölümündeki normal odaya aldık" ifadelerini kullandı.

“Çok özel bir durumda olduğumuz doğru”

Ekim ayında yapılan genel seçimlerden birinci çıkan SPOLU (Birlikte) ittifakının en büyük partisi olan Sivil Demokrat Partisi (ODS) Başkanı ve kurulacak hükümetin Başbakanı olacak Petr Fiala ise, "Çok özel bir durumda olduğumuz doğru. Seçimin üzerinden 3 hafta geçti ve gidişat belli değil" dedi. Fiala, "Normal şartlar altında Temsilciler Meclisi’nin 8 Kasım’da toplanması, açılış toplantısının yapılması, mevcut hükümetin istifa etmesi ve yeni bir hükümetin atanması gerekir. Bunu Başkan Zeman yapmak zorunda. Ancak Başkan’ın bunu yapma şansı olup olmayacağını sormalıyız" diye konuştu.

Durumu yarın belli olacak

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman’ın doktoru Miroslav Zavoral, Zeman’ın sağlık durumunu değerlendirmek için tıp konseyini toplamaya karar verdi. 5 Kasım Cuma günü ilk kez toplanacak olan konsey üyelerinden eski Charles Üniversitesi Rektörü ve Doktor Tomas Zima’ya göre önce tıbbi raporların incelenmesi ve ardından Zeman’ın yeniden kontrol edilmesi gerekiyor. Konseyin Zeman’ın hastalığının durumu ve göreve devam edip edemeyeceği hakkında karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu

77 yaşındaki Milos Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle eylül ayında geldiği askeri hastanede 8 gün tedavi görüp taburcu olmuştu. Genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim’de tekrar aynı hastaneye getirilen Zeman’ın bilinci kapalıydı. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman’ın karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.