Çekya Devlet Başkanı Zeman: “Siroz değilim, hastalığım anoreksiya”

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir bulunduğu hastaneden taburcu olduktan sonra ilk röportajını veren Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, “Siroz değilim, hastalığım anoreksiya. Mide tüpü ile yaşıyorum” dedi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir bulunduğu hastaneden taburcu olduktan sonra ilk televizyon röportajını verdi. Sağlık sorunları, yeni hükümet, Covid-19 ve eski Başbakan Andrej Babis hakkında açıklamalarda bulunan Zeman, yaşadığı sağlık sorunlarının söylendiği gibi sirozdan değil, anoreksiyadan kaynaklı olduğunu belirterek, “İştahım yok, yemek yiyemiyorum, son zamanlarda 10 kilo verdim. Bu nedenle mideme bağlı bir tüp ile besleniyorum. Son bir aydır alkol ve sigara kullanmıyorum. Bugüne kadar beni bir kere bile tedavi etmeyip kamuoyuna siroz olduğumu söyleyenleri de hayretle izledim. Doktorlar uçuş yasağı koyduğu için İsrail ve Çin gezilerimi gerçekleştiremeyeceğim” dedi.

“Güzel bir gün gelecek ve hükümet Dışişleri Bakanı Lipavksy’nin yetersiz olduğunu anlayacak”

Çekya’da seçimlerin galibi SPOLU (Birlikte) ittifakında yer alan Sivil Demokrat Parti (ODS) lideri ve Başbakan Petr Fiala’nın, Devlet Başkanı Milos Zeman’a sunduğu Bakanlar Kurulu listesi hakkında konuşan Zeman, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin bekar ve sadece lisans diplomasına sahip olması nedeniyle bu göreve kabul etmek istemediğini açıkladı.

Zeman, “Bence dışişleri bakanlığı için hala yeterli değil. Ülkeyi temsil edecek bir dışişleri bakanının daha donanımlı olması gerekir. Bizim için kırmızıçizgi olan İsrail ve Vişegrad Dörtlüsü konularına bakış açısını beğenmiyorum fakat Başbakan Fiala bu konularda sorun yaşanmayacağı konusunda şahsen ve hükümet olarak garanti verince ben de Lipavsky’nin bakanlığını kabul etmek zorunda kaldım. Güzel bir gün gelecek ve hükümet bakan Lipavsly’nin yetersiz olduğunu anlayacak” dedi.

“Zorunlu aşılamadan yanayım”

Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra Covid-19’a yakalanan ve kısa süreliğine tekrar hastaneye giderek 14 gün karantinada kalan Zeman, “Ben zorunlu aşılamadan yanayım. Bazı hastalıkların tedavisi için yürürlükte olan birkaç zorunlu aşı zaten mevcut. Buna Covid-19 aşısını da eklemenin bir mahsurunu göremiyorum. Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen veya eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel de zorunlu aşılamadan yana olduklarını söylemişlerdi. Ben de üç doz aşı sayesinde hastalığı çok hafif geçirdim. Aşı karşıtları da şunu iyi bilmelidir ki bu aşı deneysel bir şey değil” dedi.

“Andrej Babis beni şaşırttı”

Seçimlerden önce yaptığı açıklamada hükümet kurma görevini seçimlerde en fazla oy alan değil, en fazla milletvekilliği kazanan partiye vereceğini duyurmasına rağmen görevi en çok oy alan Fiala’ya veren Zeman, eski Başbakan Andrej Babis’in kendisini şaşırttığını ifade etti.

Zeman, “Seçimler öncesinde verdiğim sözü yerine getirip hükümet kurma görevini Babis’e verecektim fakat Babis beni şaşırttı ve vazgeçti. Hükümet kurması zor olsa da bunu denemeliydi. Benden sonra Devlet Başkanlığı için en uygun aday olarak kendisini görüyordum fakat şuan aynı görüşte değilim. Devlet Başkanı mücadeleden kaçmamalı” dedi.

Öte yandan Zeman, 8 Mart 2013’ten bu yana Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Çekya’da ilk kez halk tarafından seçilen Devlet Başkanı olan Zeman’ın, görevi ise 2023 yılında son bulacak.