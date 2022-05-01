Çekya Devlet Başkanı Zeman: “Putin bir savaş suçlusudur”

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman yaptığı açıklamada, “Putin bir savaş suçlusudur” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir savaş suçlusu olduğunu belirten Devlet Başkanı Zeman açıklamasında, “Ukrayna’da bir katliam yapılıyor. Ülkesini savunan sivil halk öldürülüyor. Bu soykırıma eşittir. Bütün bunlara sebep olan Putin ise bir savaş suçlusudur. Putin barışa karşı da suç işledi. Kendisinin bir deli olduğunu daha önce söyledim ve deliler kesinlikle tecrit edilmelidirler” dedi.

“Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük”

Devlet Başkanı Zeman açıklamasında, “Bu savaş bizlere bazı gerçekleri gösterdi. Mesela Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük. Ukrayna’ya yapılan saldırılar karşısında Rusya’nın ekonomik ve siyasi olarak daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ukraynalı sığınmacılara destek devam edecek”

Devlet Başkanı Zeman açıklamasında, Çekya’nın Ukraynalı sığınmacılara verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, Ukraynalı sığınmacıları Suriyeli sığınmacılarla kıyasladı. Ukraynalı sığınmacıların kadın ve çocuklardan oluştuğunu, erkeklerin ise ülkelerinde savaştığını öne süren Devlet Başkanı Zeman, Suriyeli sığınmacıların ise erkeklerden oluştuğunu, eşlerini ve çocuklarını ülkelerinde bıraktıklarını iddia etti. Zeman ayrıca Ukraynalı mülteciler içerisinde bulunan Romanlar ile ilgili farklı yöntemler düşüneceklerini ifade etti.